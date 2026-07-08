ثبت ۱.۷ میلیون تردد در محور‌های استان بوشهر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از ثبت بیش از ۱.۷ میلیون تردد در محور‌های مواصلاتی استان در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۶ تیر خبر داد و از آماده‌باش کامل نیرو‌های راهداری استان برای هدایت ترافیک و تامین ایمنی کاربران جاده‌ای خبر داد.