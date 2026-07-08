

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، دبیر ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان به برنامه ریزی‌ها انجام شده از سه هفته قبل برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در مشهد اشاره کرد و گفت: خراسان جنوبی با توجه به اینکه معین مشهد است، میزبان مردم از سه استان و دو کشور پاکستان و افغانستان به عنوان زوار مراسم وداع هم بوده است که ۱۸ کمیته استانی و ۱۲ کمیته شهرستانی برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم و خدمت‌رسانی تشکیل شده است.

محمدی افزود: مردم روستا‌های مسیر‌های مواصلاتی، خودجوش موکب‌هایی راه انداخته‌اند و خانه‌های خود را در اختیار مردم گذاشته و کار‌های فرهنگی نیز انجام می‌دهند.

وی گفت: در بررسی‌ها تقریباً تمام مسیر‌ها پرترافیک بود، اما مسیری که از سمت هرمزگان- کرمان می‌آید و به دیهوک- فردوس می‌رسد، ترافیک بیشتری دارد.

دبیر ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در خراسان جنوبی افزود: موکب‌ها در مسیر‌های مواصلاتی استان بنا بر دستور استاندار از جمعه تا یکشنبه باید جابه‌جا و در مسیر برگشت فعالند و می‌بایست حداقل‌ها برای استراحت و آب سرد را داشته باشند.