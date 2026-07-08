سازمان ملی استاندارد ایران و منطقه آزاد چابهار با هدف توسعه زیرساخت‌های فنی، تسهیل تجارت و ارتقای کیفیت، همکاری مشترک خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما سازمان ملی استاندارد ایران و منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل تجارت، توسعه زیرساخت‌های فنی و ارتقای کیفیت، تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.

فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با تأکید بر ضرورت تسریع در انجام امور، این همکاری را زمینه‌ساز افزایش سرعت و دقت در نظارت‌ها و تسهیل فرآیند‌های تجاری در منطقه آزاد چابهار دانست.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در منطقه مکران، استقرار زیرساخت‌های فنی و تقویت آزمایشگاه‌های دارای صلاحیت در چابهار را از اولویت‌های راهبردی سازمان برشمرد و گفت: هدف این است که آزمون کالا‌ها در خود منطقه انجام شود تا فعالان اقتصادی نیازی به ارسال نمونه‌ها به سایر استان‌ها نداشته باشند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین با تأکید بر حمایت از محصولات بومی، صنایع‌دستی و کالا‌های دانش‌بنیان منطقه افزود: سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت کمیته‌های بین‌المللی، از تدوین استاندارد‌های مورد نیاز برای عرضه این محصولات در بازار‌های جهانی حمایت می‌کند.

انصاری با اشاره به ضرورت حذف موازی‌کاری و چالش تأمین نیروی انسانی، بر پذیرش نتایج آزمون آزمایشگاه‌های دارای تأییدیه استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ تأکید کرد و خواستار تشکیل فوری کارگروه مشترک برای عملیاتی‌سازی مفاد این تفاهم‌نامه شد.

همچنین محمدسعید اربابی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار نیز با اشاره به ظرفیت‌های دریایی و مرز‌های زمینی این منطقه، بر نقش راهبردی چابهار در صادرات و واردات کالا تأکید کرد و گفت: رویکرد منطقه از واردات کالای ساخته‌شده به سمت مونتاژ و تولید داخلی تغییر کرده و در حوزه‌هایی مانند تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی و صنایع گازی دستاورد‌های مناسبی حاصل شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری سازمان ملی استاندارد، زیرساخت‌های لازم برای حمایت از تولیدکنندگان تقویت و چالش‌های موجود برطرف شود.

محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران نیز با بیان اینکه این هفتمین تفاهم‌نامه همکاری سازمان با مناطق آزاد کشور است، گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در کنار قوانین مناطق آزاد، بستر مناسبی برای جهش در فرآیند‌های تجاری ایجاد کرده است.

در پایان این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری مشترک توسط محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران و محمدسعید اربابی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، به امضا رسید.

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