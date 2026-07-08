به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با توجه به تعطیلات چند روزه پیش‌رو و به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای متقاضیان، مهلت ثبت‌نام در طرح «شهید صیاد شیرازی» تا ۲۷ تیرماه تمدید شد.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای ثبت درخواست و بارگذاری مدارک به سامانه سینا (sina.bmn.ir) مراجعه کنند.



ثبت‌نام و اجرای طرح شهید صیاد شیرازی (سرباز نخبگی) با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی داخل و خارج از کشور و تسهیل مسیر خدمت آنان در قالب طرح‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی کشور در بنیاد ملی نخبگان است.



این طرح با رویکرد استفاده هدفمند از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و فناورانه نخبگان و استعداد‌های برتر، به‌عنوان یکی از مسیر‌های جایگزین خدمت نظام وظیفه طراحی شده و امکان گذراندن دوره خدمت در قالب اجرای طرح‌های پژوهشی و نوآورانه در دستگاه‌های مختلف کشور را فراهم می‌کند.