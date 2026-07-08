رئیس اداره پارک ملی لار و پلور از دستگیری یک صیاد غیرمجاز در محدوده پارک ملی لار خبر داد و گفت: در جریان گشت و پایش مستمر مأموران یگان حفاظت محیط زیست، چهار قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز صیدشده از این متخلف کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا میران زاده در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی لار در جریان گشت و کنترل مستمر منطقه، یک متخلف را که به صورت غیرقانونی اقدام به صید آبزیان کرده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از این فرد، چهار قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز کشف و ضبط شد و پرونده وی برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.

میران زاده با تأکید بر اهمیت حفاظت از ذخایر آبزی و تنوع زیستی پارک ملی لار خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست به صورت مستمر بر منطقه نظارت دارد و با هرگونه صید غیرمجاز و سایر تخلفات زیست محیطی مطابق قوانین و مقررات برخورد قاطع خواهد کرد.