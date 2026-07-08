برگزاری پویش دل نوشته های وداع در البرز
همزمان با آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، پویش «دلنوشتههای وداع» در استان راه اندازی شد تا کودکان و نوجوانان البرزی در رده سنی ۷ تا ۱۸ سال احساسات، خاطرات و آثار ادبی و هنری خود را با الهام از این رویداد ملی و تاریخی خلق و ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز،
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز گفت: همزمان با برگزاری آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، پویش «دلنوشتههای وداع» با هدف ثبت نگاه، احساس و روایت اعضا از این رویداد ملی برگزار می شود. در این پویش اعضای ۷ تا ۱۸ سال میتوانند آثار خود را در قالبهای متن ادبی، خاطرهنویسی، داستان کوتاه (تا ۱۰۰ کلمه)، داستان مینیمال (کمتر از ۱۲۰ کلمه)، شعر در قالبهای غزل، مثنوی، رباعی، دوبیتی و قطعه ادبی و همچنین دلنوشته تهیه و ارسال کنند.
بخش هنری این برنامه نیز به عکاسی از آیینهای بدرقه و هیئتهای مذهبی همراه با عکسنوشت یا شعر و نیز نقاشیخط و خوشنویسی اشعار مناسبتی یا دستنوشته اعضا اختصاص دارد.
مهلت ارسال آثار تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵ اعلام شده و علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسانهای ایتا، بله و شاد به شناسه @adabi_alborz_۱۴۰۰ ارسال کنند.
این برنامه با هدف فراهم کردن زمینهای برای بروز خلاقیتهای ادبی و هنری اعضا و ماندگار شدن روایت، احساس و نگاه نسل کودک و نوجوان نسبت به آیین باشکوه بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار میشود.