هم‌زمان با آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، پویش «دل‌نوشته‌های وداع» در استان راه اندازی شد تا کودکان و نوجوانان البرزی در رده سنی ۷ تا ۱۸ سال احساسات، خاطرات و آثار ادبی و هنری خود را با الهام از این رویداد ملی و تاریخی خلق و ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز گفت: هم‌زمان با برگزاری آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، پویش «دل‌نوشته‌های وداع» با هدف ثبت نگاه، احساس و روایت اعضا از این رویداد ملی برگزار می‌ شود. در این پویش اعضای ۷ تا ۱۸ سال می‌توانند آثار خود را در قالب‌های متن ادبی، خاطره‌نویسی، داستان کوتاه (تا ۱۰۰ کلمه)، داستان مینیمال (کمتر از ۱۲۰ کلمه)، شعر در قالب‌های غزل، مثنوی، رباعی، دوبیتی و قطعه ادبی و همچنین دل‌نوشته تهیه و ارسال کنند.

بخش هنری این برنامه نیز به عکاسی از آیین‌های بدرقه و هیئت‌های مذهبی همراه با عکس‌نوشت یا شعر و نیز نقاشی‌خط و خوشنویسی اشعار مناسبتی یا دست‌نوشته اعضا اختصاص دارد.

مهلت ارسال آثار تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵ اعلام شده و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌های ایتا، بله و شاد به شناسه @adabi_alborz_۱۴۰۰ ارسال کنند.

این برنامه با هدف فراهم کردن زمینه‌ای برای بروز خلاقیت‌های ادبی و هنری اعضا و ماندگار شدن روایت، احساس و نگاه نسل کودک و نوجوان نسبت به آیین باشکوه بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.