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۱۰۴ تن گندم با پایان فصل برداشت، از مزارع سوادکوه شمالی برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: در سال زراعی جاری، ۴۷ هکتار از اراضی سوادکوه شمالی زیر کشت گندم قرار داشت که در مجموع ۱۰۴ تن محصول برداشت شده است.
نورینژاد با اشاره به اهمیت حمایت از کشاورزان و توسعه کشت مکانیزه، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، شاهد افزایش تولید محصولات کشاورزی در این شهرستان باشیم.
وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی در نظر دارد با ارائه تسهیلات و آموزشهای لازم، زمینه را برای ارتقای بهرهوری و افزایش تولید در بخش کشاورزی فراهم آورد.