به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرمانده انتظامی شهرستان بوانات گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده به ۲ دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و آنها را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ پرویز ارجمند افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این ۲ دستگاه اتوبوس، سه هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز را که به صورت حرفه‌ای در باک اضافی جاسازی شده بود ، کشف کردند.

فرمانده انتظامی بوانات با بیان اینکه رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.