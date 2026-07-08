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۲ دستگاه اتوبوس حامل سه هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت فاقد مجوز در بوانات توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرمانده انتظامی شهرستان بوانات گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در جاده به ۲ دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و آنها را برای بررسی متوقف کردند.
سرهنگ پرویز ارجمند افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این ۲ دستگاه اتوبوس، سه هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز را که به صورت حرفهای در باک اضافی جاسازی شده بود ، کشف کردند.
فرمانده انتظامی بوانات با بیان اینکه رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند گفت: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.
شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.