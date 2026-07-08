به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده با اشاره به اجرای اقدامات نظارتی ویژه‌ای در راستای جلوگیری از خسارت به اراضی کشاورزی منطقه با محوریت و هدایت مدیریت جهاد کشاورزی دزفول، گفت: یک انبار دپوی کود‌های ریزمغذی تقلبی با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و در یک عملیات هماهنگ و ضربتی با همکاری ماموران انتظامی شناسایی و ۵ تن کود ریزمغذی تقلبی کشف شد.

وی با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه نهاده‌های کشاورزی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و به منظور پیشگیری از تضییع حقوق کشاورزان زحمتکش، با اخذ دستور قضایی بلافاصله این محل پلمب و پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول به کشاورزان و باغداران توصیه کرد نهاده‌های کشاورزی، کود و سموم مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های مجاز و معتبر تحت نظارت جهاد کشاورزی تهیه کنند و همچنین درصورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تولید، توزیع و فروش نهاده‌های تقلبی، مراتب را به واحد بازرسی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دزفول اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

سالانه افزون بر ۲.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در شهرستان دزفول تولید می‌شود.