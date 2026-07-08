باد‌های شمالی خلیج فارس را متلاطم می‌کنند؛ هشدار نارنجی برای سواحل بوشهر

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از صدور هشدار سطح نارنجی برای سواحل و فراساحل استان خبر داد و گفت: با تقویت باد‌های شمال‌غربی، آب‌های خلیج فارس تا روز شنبه مواج و متلاطم خواهد بود و ارتفاع موج در سواحل جنوبی استان در برخی ساعت‌ها به بیش از دو متر می‌رسد.