بادهای شمالی خلیج فارس را متلاطم میکنند؛ هشدار نارنجی برای سواحل بوشهر
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از صدور هشدار سطح نارنجی برای سواحل و فراساحل استان خبر داد و گفت: با تقویت بادهای شمالغربی، آبهای خلیج فارس تا روز شنبه مواج و متلاطم خواهد بود و ارتفاع موج در سواحل جنوبی استان در برخی ساعتها به بیش از دو متر میرسد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، پیام مساعدی درگفتگو با خبرنگار ما با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی، اظهار کرد: از امروز تا روز شنبه، با افزایش سرعت وزش بادهای شمالغربی، شرایط برای مواج و متلاطم شدن آبهای خلیج فارس، بهویژه در سواحل و فراساحل جنوبی استان، فراهم خواهد شد.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، ارتفاع موج در بیشتر مناطق دریایی بین ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود و در بخشهای جنوبی استان، در برخی ساعتها، به ۲۱۰ سانتیمتر نیز میرسد.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی صیادان، دریانوردان و فعالان دریایی گفت: با توجه به تداوم ناپایداری در دریا، لازم است از ترددهای غیرضروری و فعالیتهای دریایی پرخطر در این مدت خودداری شود.
مساعدی همچنین از احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقهای از کشورهای همسایه به استان خبر داد و بیان کرد: همزمان با وزش بادهای شمالغربی، احتمال کاهش کیفیت هوا و بروز گرد و غبار در برخی نقاط استان نیز وجود دارد.
وی با اشاره به وضعیت جوی استان تصریح کرد: این شرایط تا روز شنبه ادامه خواهد داشت و در این مدت، سرعت وزش باد بین ۱۲ تا ۳۴ کیلومتر بر ساعت و در برخی ساعتها، بهویژه در مناطق جنوبی استان، بهصورت لحظهای از ۵۰ کیلومتر بر ساعت نیز فراتر خواهد رفت.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در پایان گفت: با تداوم جریان بادهای شمالی، روند افزایش دمای هوا نیز در استان ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود دمای هوا در بیشتر نقاط استان به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد برسد.