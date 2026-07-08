به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رقابت‌های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی پارادوومیدانی آقایان گرامیداشت سید الشهدای ایران با حضور ۱۸۶ ورزشکار از ۳۰ استان کشور در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد و نمایندگان شایسته استان اصفهان با کسب عناوین ارزشمند، افتخار دیگری برای ورزش استان رقم زدند.

علیرضا مختاری در پرتاب دیسک کلاس ۵۲/۵۳ و پرتاب وزنه کلاس F۵۳ در جایگاه نخست ایستاد.

ابوالفضل خسروی درپرتاب وزنه کلاس ۳۲ به مقام اول دست یافت و در پرتاب کلاب کلاس F۳۲ مقام دوم را از آن خود کرد.

محمد صیامپور مقام دوم ۱۰۰ متر کلاس T۱۳ را کسب کرد و مانی ابراهیم زاده مقام دوم ۱۰۰ متر کلاس ۴۶و۴۷ را از آن خود کرد.

محمدرضا علیان مقام دوم ۱۵۰۰ متر کلاس T۱۱ و ۵۰۰۰ متر کلاس T۱۱ را به دست آورد.

مرتضی صافی در جایگاه دوم پرتاب وزنه کلاس ۳۳ قرار گرفت و حمیدرضا ملکی مقام سوم۱۰۰ متر کلاس T۱۱ را به دست آورد.

محمد صیامپور۴۰۰ در متر کلاس T۱۳، امیرحسام بهرامی۴۰۰ در متر کلاس T۱۲، آریان لطفی در پرتاب دیسک کلاس ۱۱ و پرتاب وزنه کلاس F۱۱ و محمدپارسا سهرابی در پرتاب وزنه کلاس ۴۰، ۴۱،۴۲ و۴۶ مقام سوم را کسب کردند.