نجات جوجه بادخورک با مشارکت دوستداران طبیعت
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج از نجات و تحویل یک بهله جوجه بادخورک توسط دوستداران طبیعت خبر داد و گفت: این پرنده پس از طی مراحل تیمار و بازتوانی، با هدف بازگشت به زیستگاه طبیعی خود در زمان مناسب رهاسازی خواهد شد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
امیدرضا تونی اظهار کرد: یک بهله جوجه بادخورک که در محدوده منطقه حفاظتشده البرز جنوبی پیدا شده بود، با احساس مسئولیت و مشارکت دوستداران طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج تحویل داده شد.
وی افزود: این پرنده پس از انجام بررسیهای اولیه، برای دریافت مراقبتهای تخصصی به مرکز نگهداری و بازتوانی حیات وحش منتقل شد تا پس از تکمیل دوره درمان، بازیابی توان پرواز و اطمینان از سلامت کامل، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شود.
تونی با اشاره به اهمیت این گونه در اکوسیستم بیان کرد: بادخورکها از شگفتانگیزترین پرندگان جهان به شمار میروند و بخش عمده زندگی خود را در حال پرواز سپری میکنند؛ بهگونهای که تغذیه، نوشیدن آب و حتی استراحت را نیز در آسمان انجام میدهند. این پرندگان با بالهای بلند و باریک، از توان پروازی بسیار بالایی برخوردار بوده و با تغذیه از حشرات، نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیک و کنترل جمعیت آفات ایفا میکنند.
وی از احساس مسئولیت و همکاری شهروندان در حفاظت از حیات وحش، از مردم خواست در صورت مشاهده گونههای آسیبدیده یا حفاظتشده، از هرگونه جابهجایی یا نگهداری خودسرانه آنها خودداری کرده و موضوع را از طریق سامانه شبانهروزی ۱۵۴۰ به مأموران حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.