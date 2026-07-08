به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه فراجا گفت: محدودیت‌های تردد در برخی محوهای مواصلاتی کشور از روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تا شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ در محور‌های مواصلاتی کشور اجرا خواهد شد.

وی افزود: تردد تمامی موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۲۰ تیرماه در محور‌های کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران-سمنان-مشهد و مسیر‌های برگشت ممنوع است.

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است.

وی گفت: در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۱۷، ۱۸ و ۲۰ تیرماه) در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه در این محور اجرا خواهد شد.

کرمی‌اسد با اشاره به محدودیت قطعی روز جمعه ۱۹ تیرماه در جاده چالوس تصریح کرد: از ساعت ۱۴ محدودیت تردد خودرو‌ها به مقصد چالوس از ابتدای آزادراه تهران–شمال اعمال می‌شود و از ساعت ۱۵ مسیر از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) به طور کامل مسدود خواهد شد همچنین از ساعت ۱۶ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه می‌شود و ساعت ۲۴ پایان اجرای طرح بوده و مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوباره دوطرفه خواهد شد اما در صورت کاهش حجم ترافیک، طرح زودتر از زمان اعلام‌شده پایان می‌یابد.

وی با اشاره به محدودیت‌های محور هراز افزود : تردد تمامی تریلر‌ها در این محور همچنان ممنوع است.

به گفته رئیس پلیس راه فراجا، تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های پنجشنبه و جمعه (۱۸ و ۱۹ تیرماه) در محور هراز ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک، روز‌های جمعه و شنبه (۱۹ و ۲۰ تیرماه) محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال می‌شود.

کرمی‌اسد گفت: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۱۹ تیرماه، محدودیت ترافیکی از انتهای محور فشم (محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم به صورت یک‌طرفه اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: تردد تمامی وسایل نقلیه باری شامل تریلر، کامیون و کامیونت، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تا ساعت ۲۰ روز جمعه ۱۹ تیرماه در بزرگراه‌ها و آزادراه‌های منتهی به مشهد شامل محور‌های سبزوار–مشهد، گناباد–مشهد، قوچان–مشهد و فریمان-مشهد ممنوع است.

وی افزود: از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه، تردد در جاده قدیم ملک‌آباد–مشهد از سمت ملک‌آباد به مشهد ممنوع بوده و مسیر خروجی مشهد به سمت ملک‌آباد به صورت یک‌طرفه برقرار خواهد بود.

کرمی‌اسد گفت: تردد تمامی موتورسیکلت‌ها در بزرگراه‌ها و آزادراه‌های استان خراسان رضوی، به استثنای موتورسیکلت‌های نظامی و امدادی، ممنوع است.

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به تسهیل تردد در آزادراه غدیر تصریح کرد: خودرو‌هایی که از استان‌های قزوین، البرز، آزادراه ساوه–تهران و آزادراه قم–تهران قصد عزیمت به شرق کشور را دارند، می‌توانند بدون ورود به استان تهران از آزادراه غدیر به مسیر خود ادامه دهند.

وی افزود: تردد ناوگان مسافربری (اتوبوس‌ها) نیز از روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه تا روز جمعه ۱۹ تیرماه در آزادراه غدیر امکان‌پذیر خواهد بود.

کرمی‌اسد ادامه داد: اجرای تمامی این محدودیت‌ها منوط به افزایش حجم تردد در محور‌های مواصلاتی است و با توجه به شرایط ترافیکی، امکان تغییر در ساعات یا نحوه اجرای محدودیت‌ها وجود دارد.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین اوضاع راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را از پلیس راهور و سامانه‌های اطلاع‌رسانی رسمی استعلام کرده و با رعایت قوانین و پرهیز از عجله و شتاب، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.