معاون اول رئیس جمهور در حساب کاربری خود نوشت: تشییع حماسی پیکر مطهر امام شهید در نجف و کربلا، نماد درخشان برادری و اشتراکات عمیق فرهنگی و اعتقادی دو ملت ایران و عراق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در واکنش به تشییع حماسی پیکر مطهر امام شهید در عراق در حساب کاربری خود نوشت:

تشییع حماسی پیکر مطهر امام شهید در نجف و کربلا، نماد درخشان برادری و اشتراکات عمیق فرهنگی و اعتقادی دو ملت ایران و عراق است. از صمیم قلب از مراجع عظام، علما، طوایف غیور، گروه‌ها و تشکل‌های مردمی و دولت محترم عراق برای این میزبانی باشکوه سپاسگزارم. این پیوند مقدس، گسستنی نیست.