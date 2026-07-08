مردم سیستان درآستانه تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران و سالروز بزرگداشت قیام خون خواهان امام حسین (ع)، به صورت کفن پوش در مشهد مقدس تجمع کرده و به سوی حرم مطهر رضوی دسته روی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، پس واقعه عاشورا، مردم سیستان به خون‌خواهی امام حسین (ع) علیه ظالمان و حاکمان زمان، (قبل از قیام مختار و توابین) قیام کرده، و لقب اولین قیام کنندگان به خون‌خواهی امام حسین (ع) لقب گرفته، و در تقویم ۲۵ محرم بعنوان بزرگداشت این روز ثبت شده است.

مردم در این تجمع با مشت‌هایی گره کرده، ضمن بیعت با آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، خواستار انتقام خون قائد شهید امت شدند.