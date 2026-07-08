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معاون فنی و مهندسی ساتبا از اجرای طرح تعویض موتور و پمپ آب کولرهای آبی با موتورهای کممصرف BLDC خبر داد و گفت: تاکنون برای اجرای طرح تعویض موتور و پمپ آب کولرهای آبی با موتورهای کممصرف BLDC، حدود ۲۴۰ هزار مجوز صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا پرنده مطلق با بیان اینکه سرمایهگذاران بخش خصوصی در این حوزه ورود کردهاند، اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین موضوع، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای آغاز و توسعه این طرحها است. همچنین فرآیند تأمین تجهیزات مورد نیاز طرح نیز بهخوبی در حال انجام بوده و اجرای آن در استانهای تهران و یزد پیشرفت مناسبی دارد.
وی افزود: استانهای کرمان و قم نیز از جمله استانهایی هستند که اجرای این طرح در آنها آغاز شده و در حال انجام است. امیدواریم با تعیین تکلیف شرایط بهینهسازی و شکلگیری سازوکارهای لازم در سازمان بهینهسازی، زمینه توسعه این طرح در سراسر کشور فراهم شود.
معاون فنی و مهندسی ساتبا با تأکید بر رایگان بودن این طرح برای مشترکان تصریح کرد: مردم برای بهرهمندی از این طرح هیچگونه هزینهای پرداخت نمیکنند و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت ساتبا نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
پرنده مطلق بیان کرد: پس از ثبتنام مشترکان، شرکتهای مشارکتکننده در طرح موظف هستند فرآیند تعویض موتور و پمپ آب کولرهای آبی را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز انجام دهند. این طرح هماکنون فعال است و متقاضیان تنها با مراجعه به سایت ساتبا و ثبتنام میتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.