فرماندار شهرستان نکا، از آمادگی کامل این شهرستان برای خدمت‌رسانی به عزاداران و زائران مسیر مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار نکا با اشاره به جایگاه استراتژیک نکا در مسیر «طریق‌الرضا»، تأکید کرد که تمامی ظرفیت‌های اجرایی و مردمی شهرستان برای تکریم و پذیرایی شایسته از عاشقان و دلدادگان شرکت‌کننده در مراسم تشییع پیکر «قائد اعظم امت» بسیج شده است.

مهدی داودی،در تشریح تمهیدات عملیاتی اظهار داشت: در این راستا ۱۴ موکب در سطح شهرستان برپا شده است که از این تعداد، سه موکب به‌صورت ثابت در کمربندی و مسیر اصلی تردد زائران مستقر شده‌اند تا به‌صورت شبانه‌روزی خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی ارائه دهند. همچنین برای تسهیل در اسکان و استراحت مسافران، سه مسجد از شهرستان تجهیز و آماده‌سازی شده است.

وی با اشاره به حجم خدمات، تصریح کرد: روزانه یک‌هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم میان زائران توزیع خواهد شد.

داودی این سطح از خدمت‌رسانی را حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مردمی و گروه‌های جهادی در کنار خادمان مواکب دانست و آن را افتخاری بزرگ برای مردم ولایتمدار نکا برشمرد.

فرماندار نکا خاطرنشان کرد که عملیات خدمت‌رسانی از روز دوشنبه آغاز شده و تا عصر روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت تا میزبانی مطلوبی از زائران در این ایام حماسه‌ای صورت پذیرد.