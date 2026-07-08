عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: ایران آمریکا را کلافه و عصبانی کرده و این کشور به دنبال به حاشیه راندن بازتاب رسانه‌ای حضور پرشور مردم در بدرقه رهبر شهید امت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمد بیات با بیان اینکه بدرقه پیکر رهبر شهید ایران، آمریکا و همراهانش را کلافه و عصبانی کرده است، گفت: آمریکا با حمله نظامی به جنوب ایران درصدد ایجاد فضای رسانه‌ای جدید و به حاشیه راندن بازتاب رسانه‌ای حضور میلیونی مردم ایران و عراق در بدرقه پیکر رهبر شهید ایران است. ما باید به هوش باشیم و اجازه ندهیم این حضور میلیونی و ظرفیت ایجادشده بر اثر این حضور با شیطنت‌های آمریکا به حاشیه رانده شود و کار به مسیری هدایت شود که مدنظر آمریکا و متحدانش است.

وی با اشاره به پاسخ محکم نیرو‌های مسلح کشورمان به رفتار تجاوزکارانه شب گذشته آمریکا، گفت: آمریکا و متحدانش بدانند ما در هر حالتی که باشیم، دست روی ماشه هستیم؛ چه در مذاکره و چه در هر شرایط دیگر، دستمان روی ماشه است و به هرگونه تعدی و تجاوز در کمترین زمان ممکن پاسخ محکمی می‌دهیم. شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج فارس هم بدانند که پیروی از سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا برایشان هزینه‌های سنگینی در پی خواهد داشت تا در رفتار خود تجدیدنظر کنند.

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: توان نظامی امروز ایران قابل مقایسه حتی با شرایط جنگ رمضان هم نیست و بسیار افزایش پیدا کرده و آمریکا در صورت تکرار تجاوزات خود با پاسخ دردناک‌تر و محکم‌تر ایران مواجه خواهد شد.