مهلت ثبت‌نام در بیست و هشتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی، رویداد بزرگ علمی و پژوهشی ویژه جوانان کشور، تا پانزدهم مردادماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با توجه به استقبال پژوهشگران و به منظور فراهم کردن فرصت بیشتر برای متقاضیان، مهلت ثبت‌نام در بیست و هشتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی تا پایان وقت اداری روز پانزدهم مردادماه سال جاری تمدید شده است. علاقه‌مندان و پژوهشگران جوان می‌توانند تا تاریخ مذکور نسبت به ثبت‌نام و ارسال طرح‌های خود اقدام کنند.

این جشنواره که با هدف شناسایی و حمایت از استعداد‌های علمی و پژوهشی جوان برگزار می‌شود و در ۲۰ زمینه علمی و تحقیقاتی متنوع، پذیرای طرح‌ها و نوآوری‌های جوانان است. زمینه‌های علمی مورد پذیرش علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم و فناوری‌های نوظهور فناوری‌های زیستی، پزشکی و سلامت است.

همچنین متقاضیان شرکت در بیست و هشتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره‌های خوارزمی به نشانی www.khwarizmi.ir مراجعه کنند. ثبت‌نام باید از طریق قسمت "سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی" در این پایگاه انجام شود.

دبیرخانه جشنواره تأکید کرده است که مطالعه دقیق "راهنمای ثبت‌نام" که در سامانه قرار داده شده است، پیش از شروع فرآیند ثبت‌نام الکترونیکی، برای تمامی متقاضیان الزامی است تا از بروز هرگونه مشکل در مراحل ثبت‌نام جلوگیری شود.