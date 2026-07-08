سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، فهرست کدتعرفه‌های مرتبط با حوزه معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات را به فهرست کالا‌های مشمول ترخیص درصدی اضافه کرد. این تصمیم با هدف تسریع در فرآیند تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های تولیدی اتخاذ شده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ این ابلاغیه از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات صادر شده و بر اساس درخواست‌های معاونت امور معادن و صنایع معدنی و معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) صورت گرفته است. بر این اساس، کدتعرفه‌های جدید، تا پایان اعتبار مصوبه مرجع ذی‌صلاح، مشمول مقررات ترخیص درصدی خواهند بود.

در این نامه که خطاب به دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده، تأکید شده است که امکان ترخیص درصدی برای این گروه از کالا‌ها با رعایت ضوابط و مقررات مربوط فراهم شده و اقدامات لازم برای اعمال این تسهیلات در سامانه‌های مرتبط انجام خواهد شد. همچنین مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت سازمان توسعه تجارت مأمور شده است که امکان بهره‌مندی این کدتعرفه‌ها از ترخیص درصدی را تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ در سامانه‌ها فراهم کند.

این تصمیم در ادامه ابلاغیه پیشین سازمان توسعه تجارت درباره اقلام مشمول ترخیص درصدی صادر شده و نشان‌دهنده تکمیل و بازنگری فهرست کالا‌های مجاز با هدف رفع موانع واردات اقلام مورد نیاز بخش تولید، به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی است.

گفتنی است مطابق نامه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، فهرست کدتعرفه‌های بازنگری‌شده مرتبط با این معاونت، پس از بررسی و تجمیع، برای درج در فهرست کالا‌های مشمول ترخیص درصدی به سازمان توسعه تجارت ارسال شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام با کاهش زمان توقف کالا‌ها در گمرک، تسریع در تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های معدنی و صنعتی، نقش مؤثری در استمرار تولید، کاهش هزینه‌های زنجیره تأمین و بهبود فضای کسب‌وکار بخش معدن و صنایع معدنی کشور ایفا خواهد کرد.





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