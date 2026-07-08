مراسم تشییع و خاکسپاری پاسدار شهید محمدرضا خزیمی که در حملات هوایی-تروریستی آمریکاه به بندر ماهشهر در استان خوزستان به شهادت رسید، فردا در شهر بندر امام خمینی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان، مراسم تشییع و خاکسپاری شهید محمدرضا خزیمی ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه از مسجد حضرت نبی (ص) زمینا (سربندر) به سوی گلزار مطهر شهدای بندر امام خمینی، بهشت سید سجاد، برگزار خواهد شد.

مردم ولایتمدار، شهیدپرور و قدرشناس شهرستان بندر ماهشهر باحضور پرشور و گسترده خود در این مراسم، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امام خمینی (ره)، رهبر شهید ایران حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) و شهدا، جنایات دشمنان آمریکایی-صهیونیستی را محکوم خواهند کرد و خشم و انزجار خود از استکبار جهانی و دشمنان به نمایش خواهند گذاشت.

صبح امروز، دشمن تروریستی آمریکایی به مناطقی از شهرستان‌های بندر ماهشهر، بندر امام خمینی و حمیدیه در خوزستان حمله کرد و در پی آن پاسدار محمدرضا خزیمی از پاسداران منطقه سوم دریایی سپاه در خوزستان به شهادت رسید و دو نفر دیگر مجروح شدند.