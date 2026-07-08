پژوهشگاه نیرو با هدف ایجاد یک مرجع تخصصی و داده‌محور برای تحلیل و پیش‌بینی فناوری‌های نوین صنعت برق، اقدام به راه‌اندازی مرکز رصد فناوری‌های پیشرفته کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این اقدام راهبردی، در راستای تقویت تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری فناورانه صنعت برق کشور با تصویب پروژه «طراحی و راه‌اندازی مرکز رصد فناوری‌های پیشرفته صنعت برق» در شورای تصویب پروژه‌های پژوهشگاه نیرو کلید خورد.

راه‌اندازی این مرکز در پاسخ به یکی از نیاز‌های اساسی صنعت برق کشور، یعنی نبود نظامی یکپارچه برای رصد مستمر فناوری‌های نوظهور، تحلیل تحولات فناورانه و تبدیل داده‌ها به دانش قابل اتکا برای تصمیم‌گیری در دستور کار پژوهشگاه نیرو قرار گرفت. این مرکز با کاهش پراکندگی منابع اطلاعاتی و ایجاد سازوکاری منسجم برای پایش فناوری، ظرفیت راهبردی کشور را در شناسایی، ارزیابی و هدایت روند‌های فناورانه ارتقاء خواهد داد.

مرکز رصد فناوری‌های پیشرفته صنعت برق، با رویکردی هوشمند و آینده‌نگر، مأموریت دارد با گردآوری، پردازش و تحلیل هدفمند داده‌ها و اطلاعات فناورانه، با ارائه تصویری جامع از روند‌های جهانی، فرصت‌ها، تهدید‌ها و مسیر‌های توسعه فناوری در صنعت برق، پشتوانه‌ای علمی برای تصمیم‌گیری‌های کلان، سیاست‌گذاری‌های فناورانه و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای این صنعت فراهم کند.

بر اساس چارچوب این پروژه، حوزه فعالیت این مرکز تمامی بخش‌های اصلی صنعت برق شامل تولید، انتقال، توزیع و انرژی و محیط زیست را در بر می‌گیرد و تمرکز ویژه‌ای بر فناوری‌های تحول‌آفرین از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی، شبکه‌های هوشمند برق، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، فناوری‌های دیجیتال و راهکار‌های ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش آلاینده‌ها خواهد داشت.

تدوین مدل مفهومی و ساختار نهادی مرکز، طراحی فرآیند‌های کامل چرخه رصد فناوری، راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی و دانشی یکپارچه، تهیه گزارش‌های تحلیلی و تطبیقی، تدوین نقشه راه توسعه فناوری‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی فرصت‌ها و تهدید‌های فناورانه، از مهم‌ترین نتایج پیش‌بینی شده در این پروژه است.

همچنین طراحی مدل حکمرانی، سازوکار تعامل با ذی‌نفعان، زیرساخت فناوری و الگوی تأمین مالی پایدار، از دیگر ارکان کلیدی این طرح است.

با اجرای این پروژه، پژوهشگاه نیرو گام مهمی در ایجاد مرجع تخصصی رصد و تحلیل فناوری‌های پیشرفته صنعت برق برمی‌دارد؛ مرجعی که با رصد مستمر تحولات جهانی و ارائه تحلیل‌های راهبردی، می‌تواند فاصله میان شتاب تحولات فناوری در سطح جهانی و فرآیند‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری داخلی را کاهش داده و نقش مؤثری در ارتقای رقابت‌پذیری، توسعه پایدار و آینده‌سازی فناورانه صنعت برق کشور ایفا کند.