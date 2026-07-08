به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، کردستان با هدف تربیت نیروی متخصص در حوزه فناوری‌های نوین، وارد مرحله تازه‌ای از توسعه اقتصاد دیجیتال شد.

معاون آموزش سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور با بیان این مطلب گفت: آموزش ۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال، از برنامه‌های مهم کشور در برنامه هفتم پیشرفت است.

احمدی افزود: هدف این طرح، تربیت نیروی ماهر، کاهش شکاف مهارتی و اتصال مستقیم آموزش‌دیدگان به بازار کار است.

به گفته وی، تجهیز کارگاه تخصصی اقتصاد دیجیتال در کردستان با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل، گامی برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی این حوزه است.

علوی مدیرکل فنی‌وحرفه‌ای کردستان نیز تأکید کرد: توسعه فناوری بدون سرمایه انسانی متخصص ممکن نیست و این استان می‌تواند به قطب آموزش و کارآفرینی دیجیتال تبدیل شود.

این تفاهم‌نامه، پیوند میان ظرفیت‌های علمی و نیاز‌های بازار کار را با محوریت هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین دنبال می‌کند.