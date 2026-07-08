محکومیت قاچاقچیان سوخت به پرداخت ۳۰ میلیارد تومان جریمه
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف محموله ۳۰۰ هزار لیتری سوخت قاچاق در یک واحد صنعتی و جریمه ۳۰ میلیارد تومانی واحد متخلف خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ جوشن سهرابی در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان کنگان در راستای اجرای طرح عملیاتی سراسری مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی و عرضه خارج از شبکه، با پایش سهمیهبگیران عمده غیرفعال در سطح حوزه استحفاظی، با هماهنگی قاضی تعزیرات و نماینده شرکت ملی نفت از یک واحد صنعتی در این شهرستان بازدید کردند.
وی افزود: در این بازدید مشخص شد این واحد صنعتی، مقدار ۳۰۰ هزار لیتر سوخت تحویلی از شرکت ملی نفت را بدون وارد کردن به مخازن، به صورت خارج از شبکه به فروش رسانده و اقدام به قاچاق سوخت کرده است.
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری دو نفر از متصدیان مربوط با این قاچاق خبر داد و اضافه کرد: پس از ارسال پرونده متخلفان به مراجع قضائی و طی کردن مراحل قانونی، تخلف احراز و برای واحد صنعتی متخلف ۳۰ میلیارد تومان جریمه صادر شد.