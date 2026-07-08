دختران آباده‌ای در مسابقات دو و میدانی فارس، مقام قهرمانی را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس هیئت دو و میدانی شهرستان آباده گفت: در مسابقات دو و میدانی انتخابی تیم‌های نونهالان و نوجوانان فارس که به میزبانی ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد، دختران آباده‌ای در ماده ۱۰۰ و هزار و ۵۰۰ متر مقام قهرمانی را کسب کردند

ساره مقامی افزود: باران حاصلی‌نژاد در ماده هزار و ۵۰۰ متر و مریم بخشی در ماده ۱۰۰ متر با کسب مقام قهرمانی، جواز حضور در تیم منتخب استان فارس برای اعزام به مسابقات کشوری را به دست آورند.