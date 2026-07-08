به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده (بویژه طی بعد از ظهرها)، در مناطق شمالِ غربی، غربی، نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی، سرعت وزش باد در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ بنابراین برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین طی امروز و فردا روند کاهش ملایم دما و سپس از جمعه تا پایان هفته آینده روند افزایش تدریجی دما در سطح استان پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت پنجشنبه مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته شوش، رامشیر و هویزه با ۴۷.۹ و ایذه با ۲۲.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۷.۲ و ۳۰.۹ درجه سانتیگراد ثبت شده است.