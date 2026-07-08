در برخورد خودروی پژو با کامیونت بنز در محور داران–شهرکرد، ۲ سرنشین جان باختند و ۲ نفر هم مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راه استان گفت: در پی گزارشی از این حادثه در یک کیلومتری روستای بلمیر در محدوده محور داران–شهرکرد به پاسگاه دامنه، ماموران به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: مصدومان این حادثه با امدادرسانی نیرو‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ میرزایی گفت: برابر نظر کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه ناتوانی راننده پژو در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیرمجاز اعلام شده است.