به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جعفر تشکری هاشمی درباره وضعیت پل‌های ناایمن تهران با بیان اینکه لرزش برخی پل‌های پایتخت به دلیل سازه فلزی است، تصریح کرد: این پایش‌ها به این معنا نیست که هیچ پل دارای نقصی نیست، بلکه در صورت مشاهده هرگونه ایراد، اقدامات لازم برای رفع نقص انجام می‌شود .

وی با اشاره به اینکه پل کالج و پل خیابان حافظ عمر مفید آنها سال‌هاست به پایان رسیده است، تصریح کرد: این پل‌ها تا زمان جایگزینی، به‌صورت مستمر کنترل و رصد می‌شوند.