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عضو شورای شهر تهران درباره لرزش برخی پلها هنگام عبور خودروها گفت: لرزش پلها الزاماً نشانه ناایمن بودن آنها نیست
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جعفر تشکری هاشمی درباره وضعیت پلهای ناایمن تهران با بیان اینکه لرزش برخی پلهای پایتخت به دلیل سازه فلزی است، تصریح کرد: این پایشها به این معنا نیست که هیچ پل دارای نقصی نیست، بلکه در صورت مشاهده هرگونه ایراد، اقدامات لازم برای رفع نقص انجام میشود .
وی با اشاره به اینکه پل کالج و پل خیابان حافظ عمر مفید آنها سالهاست به پایان رسیده است، تصریح کرد: این پلها تا زمان جایگزینی، بهصورت مستمر کنترل و رصد میشوند.