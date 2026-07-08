بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر سید محمدهادی امامت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و متخصص تغذیه در گفتوگو با خبرنگار ما، با اشاره به اهمیت ید در سلامت بدن گفت: کمبود ید در دهههای گذشته یکی از مشکلات جدی کشور بود و میتوانست به بیماریها و مشکلاتی مانند گواتر، اختلالات شدید ذهنی و جسمی، کاهش ضریب هوشی، ناشنوایی، لالی و حتی سقط جنین منجر شود.
وی افزود: از سال ۱۳۶۸ برنامه یددار کردن نمک در کشور آغاز شد و این اقدام با موفقیت همراه بود؛ بهگونهای که ایران از سوی سازمان جهانی بهداشت در زمره کشورهای موفق در کنترل کمبود ید قرار گرفت.
این متخصص تغذیه با انتقاد از رواج تبلیغات نادرست درباره نمکهای رنگی و برخی نمکهای دریایی، اظهار کرد: این محصولات نهتنها ید ندارند، بلکه بیشتر تصفیه نشدهاند و ممکن است از مسیرهای غیرقانونی و بدون مجوز بهداشتی یا بهصورت قاچاق وارد بازار شوند.
دکتر امامت گفت: بررسیهای انجامشده در برخی نمونههای نمک دریایی و نمکهای رنگی نشان داده است که این محصولات ممکن است حاوی آلایندهها، از جمله فلزات سنگین باشند؛ موادی که میتوانند برای سلامت انسان خطرناک و حتی سرطانزا باشند.
وی تصریح کرد: مشکل ما با منشأ نمک نیست، بلکه معیار اصلی، تصفیهشده و یددار بودن آن است و هر نمکی که این دو ویژگی را داشته باشد، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم کاهش مصرف نمک در رژیم غذایی، گفت: با توجه به وجود سدیم بالا در بسیاری از غذاهای فرآوریشده، کنسروها و سسها، مردم باید مصرف نمک را محدود کنند و در حد امکان از افزودن نمک اضافی به غذا بپرهیزند.
وی توصیه کرد: میزان مصرف نمک در روز نباید از حدود ۵ گرم فراتر رود و در صورت مصرف، حتماً باید از نمک تصفیهشده یددار استفاده شود. همچنین نمک یددار نباید در معرض نور خورشید یا در ظرف باز نگهداری شود، زیرا ید موجود در آن فرّار است و از بین میرود.