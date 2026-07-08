نمک‌های رنگی، فریب رنگ، خطر پنهان

یک متخصص تغذیه با هشدار درباره مصرف نمک‌های رنگی، تأکید کرد: تنها نمکی که باید در سبد غذایی خانوار قرار بگیرد، نمک تصفیه‌شده و یددار است.