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استاندار همدان گفت: همه دستگاههای اجرایی بهعنوان اعضای خانواده دولت با انگیزه و احساس مسئولیت، برای ساماندهی بازار و صیانت از حقوق مردم پای کار آمدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوریشمسی در جلسه قرارگاه نظارت بر بازار استان افزود: در یک ماه و نیم گذشته، با آسیبشناسی انجامشده، نقاط ضعف حوزه نظارت شناسایی و برطرف شده و دستگاههای اجرایی نیز گزارش اقدامات، تخلفات کشفشده و نحوه برخورد با متخلفان را ارائه کردند.
وی با بیان اینکه در این مدت بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتهاند، اظهار کرد: حدود ۸۵ درصد واحدهای بازرسیشده بدون تخلف بودهاند و شایسته تقدیر هستند، اما نزدیک به ۱۵ درصد نیز مرتکب تخلف شدهاند که پرونده آنها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
استاندار همدان با اشاره به افزایش ۸۹ درصدی کشف تخلفات نسبت به گذشته، این موضوع را نتیجه تقویت بازرسیها و نظارت دقیقتر دانست و گفت: برخورد با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت تا آرامش و ثبات در بازار حفظ شود.
ملانوریشمسی همچنین از شهروندان خواست با گزارش تخلفات از طریق سامانه ناظر و همکاری با دستگاههای مسئول، در نظارت بر بازار مشارکت کنند تا با همراهی مردم و دستگاههای اجرایی، بازار استان از نظم و سلامت بیشتری برخوردار شود.