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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، معاون دادگستری و مدیران مرتبط مشکلات ۱۲ طرح سرمایهگذاری و واحد تولیدی استان را در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، این واحدها در حوزه تولید آب معدنی، پرواربندی دام، احداث تالار پذیرایی، دانهبندی شناسایی و ماسه، سردخانه، واحد خدماتی و تولید محصولات سلولزی فعالیت دارند.
مشکلات بانکی، صدور مجوز، پروانه فعالیت، اخذ سند، هزینه برق و انشعاب و تعیین تکلیف تملک بانک از جمله مسائل مطرحشده این واحدها بود که تصمیمات و راهکارهای لازم اتخاذ شد.