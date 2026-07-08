به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عزاداران و دلدادگان قائد شهید امت حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای در شهر دانیال نبی (ع)، صبح چهارشنبه با برگزاری آیینی با عنوان «اجتماع جاماندگان» در آستان مقدس حضرت دانیال نبی (ع) به عزاداری پرداختند.

طوایف مختلف عرب شهرستان شوش با حضور در این اجتماع باشکوه ضمن اقامه عزای رهبر شهید انقلاب، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب تجدید میثاق و بر استمرار امتداد راه رهبر شهید انقلاب تاکید کردند.

عزاداران در این آیین که با سینه‌زنی و نوحه‌خوانی همراه بود، در فراق رهبر شهیدشان اشک ریختند و اعلام کردند که راه امام شهید امت که همان راه آزادگی، عزت، استقلال و مقاومت است را تا پای جان ادامه خواهند داد.

شیوخ، بزرگان و سران طوایف شوش در این اجتماع خونخواهی رهبر شهید انقلاب را مطالبه‌ای عمومی دانستند و بر انتقام از عوامل این جنایت تاریخی تاکید کردند.

در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از خانواده ایشان در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.

رخدادی که به‌سرعت به مهم‌ترین خبر ایران و منطقه تبدیل شد و واکنش‌های گسترده‌ای در عرصه داخلی و بین‌المللی به دنبال داشت. ساعاتی پس از انتشار خبر، نهاد‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه‌های جداگانه، شهادت رهبر انقلاب را تأیید کردند و در پی آن، دولت با اعلام عزای عمومی، برنامه‌های ویژه‌ای برای برگزاری آیین‌های عزاداری، بزرگداشت و پاسداشت یاد و خاطره ایشان تدارک دید.

این رویداد، با توجه به جایگاه رهبر انقلاب در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطفی در تحولات سیاسی و امنیتی کشور و منطقه به شمار می‌رود و بازتاب گسترده‌ای در مواضع دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های جهان داشت.

آیین‌های وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان، مصباح‌الهدی باقری‌کنی، سیده‌بشری حسینی خامنه‌ای، زهرا حدادعادل و زهرا محمدی گلپایگانی از روز ۱۳ تیر آغاز شده و تا هجدهم این ماه ادامه دارد.

روز‌های شنبه و یکشنبه (۱۳ و ۱۴ تیرماه) مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم، آیین وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (ره) تهران، روز دوشنبه (۱۵ تیرماه) مصادف با بیست‌ویکم ماه محرم، آیین تشییع در تهران و روز سه‌شنبه (۱۶ تیرماه) مصادف با بیست‌ودوم ماه محرم، آیین تشییع در شهر قم برگزار شد.

همچنین آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه (۱۷ تیرماه) در شهر‌های نجف و کربلا و روز پنجشنبه (۱۸ تیرماه) مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد (ع)، آیین تشییع در مشهد مقدس و خاکسپاری در حرم امام رضا (ع) برگزار می‌شود.