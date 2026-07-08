به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: همزمان با مراسم تشییع قائد شهید امت در مشهد مقدس، مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) روز پنج شنبه ۱۸ تیر ماه در شهر‌ها و روستا‌های استان خوزستان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام علیرضا قربانی خزامی افزود: مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در کلانشهر اهواز با حضور مردم قدرشناس روز پنج شنبه ۱۸ تیر ماه ساعت ۲۱ شب در بزرگراه آیت الله بهبهانی مقابل پارک شهربازی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید در سایر مناطق شهری و روستایی استان بدین شرح است:

شهرستان صیدون پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ مصلی نماز جمعه شهر صیدون ساعت ۲۱:۰۰

شهرستان آبادان پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ بلوار شهید منتظری ساعت ۲۲:۰۰

شهرستان گتوند پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ مصلی امام خمینی رحمه الله علیه ساعت ۱۰:۰۰ صبح

شهر ترکالکی جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ مصلی فاطمیه ساعت ۹:۰۰ صبح

شهرستان شوشتر چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ میدان ۱۷ شهریور به سمت امام زاده عبدالله ساعت ۲۱:۳۰

شهرستان بهبهان پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ صحن مطهر امام زاده حیدر علیه السلام ساعت ۱۰ صبح

شهرستان هندیجان پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ یادمان شهدای گمنام ساعت ۲۰:۳۰

شهرستان حمیدیه پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ مسجد جامع الهدی ساعت ۲۱:۰۰

شهر سردشت زیدون پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ میدان شهید علی نژاد ساعت ۲۱:۳۰

شهرستان شوش چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ حرم مطهر نبی دانیال علیه السلام ساعت ۱۰ صبح

شهرستان باغملک پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ مصلی مسجد سیدالشهداء علیه السلام ساعت ۲۰:۳۰

شهر ملاثانی پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ ترمینال شهر محل تجمعات ساعت ۲۱:۰۰

شهر ویس پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ مسجد جامع ساعت ۲۱:۰۰

شهر شیبان پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ مصلی ساعت ۲۱:۰۰

شهرستان شادگان پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ چهار راه فاطمیه الی میدان امام خمینی رحمه الله علیه ساعت ۲۱:۰۰

شهرستان اندیمشک پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ حسینه ثارالله علیه السلام ساعت ۱۰ صبح

شهرستان خرمشهر پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ بلوار ساحلی به مسمت مسجد جامع خرمشهر ساعت ۲۰:۳۰

شهر بندر امام خمینی رحمه الله علیه پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ روبه روی حسینیه ثارالله علیه السلام ساعت ۲۱:۰۰

شهر چمران پنج شنبه پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ مسجد جامع چمران ساعت ۲۱:۰۰

شهرستان دشت آزادگان (سوسنگرد) پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵میدان شهرداری ساعت ۲۲:۰۰

شهرستان اندیکا جمعه ۱۹/۰۴/۱۴۰۵ مصلی نماز جمعه قلعه خواجه ساعت ۱۰:۳۰ صبح

شهرستان لالی جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ میدان شهدای ۲۱ دی ساعت ۲۱:۰۰

شهرستان کرخه پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ مسجد جامع شهر الوان عبدالخان ساعت ۲۱:۰۰

شهرستان کارون پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ پارکینگ مزار شهداء ساعت ۲۱:۰۰

روستای سد شاوور چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ بخش مرکزی ساعت ۲۱:۰۰

روستایی خویس جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ بخش شاوور ساعت ۲۱:۰۰

شهرستان هویزه پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ میدان امام رضا (ع) ساعت ۲۱:۰۰

شهرستان آغاجاری پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ در جوار شهدای گمنام ساعت ۲۱:۰۰

مینوشهر جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ مصلی مینوشهر ساعت ۱۰:۳۰ صبح