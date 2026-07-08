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روز ملی ادبیات کودک و نوجوان، فرصتی برای توجه دوباره به نقش کتاب و داستان در تربیت، رشد فکری و شکلگیری هویت نسل آینده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، کارشناسان معتقدند ادبیات کودک، تنها ابزاری برای سرگرمی نیست، بلکه با تقویت تخیل، خلاقیت و مهارتهای زندگی، زمینهساز پرورش نسلی آگاه و مسئولیتپذیر میشود.
با این حال، در شرایطی که کودکان و نوجوانان بخش قابل توجهی از زمان خود را در فضای مجازی و رسانههای نوین سپری میکنند، صرف معرفی کتاب پاسخگوی نیاز این نسل نیست. فعالان حوزه کودک بر این باورند که در کنار تولید و معرفی کتاب، باید پیوستهای فرهنگی متناسب با ذائقه مخاطبان امروز نیز طراحی و تولید شود؛ از جمله پادکست، پویانمایی، کلیپهای کوتاه و دیگر محتواهای چندرسانهای که بتوانند مفاهیم کتاب را جذابتر و اثرگذارتر به کودکان و نوجوانان منتقل کنند.
به اعتقاد نویسندگان و فعالان این حوزه، همافزایی ادبیات کودک با ابزارهای نوین رسانهای، میتواند گامی مؤثر در ترویج فرهنگ مطالعه، افزایش سرانه کتابخوانی و تقویت ارتباط نسل جدید با کتاب و ادبیات باشد.