به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت:در اجرای طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری‌شده، مأموران انتظامی طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۴۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: در این طرح، ۵۶۳ دستگاه موتورسیکلت و ۲۸۴ دستگاه خودرو پس از توقیف به پارکینگ منتقل شدند.

به گفته فرمانده انتظامی غرب استان تهران : در جریان اجرای این عملیات، ۱۴ دستگاه خودرو و ۱۳ دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز کشف شد.

وی افزود:برخورد با وسایل نقلیه فاقد پلاک و پلاک‌های مخدوش و ناخوانا همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد.