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فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۸۴۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف را شناسایی و توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت:در اجرای طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلتهای فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاریشده، مأموران انتظامی طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۴۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف را شناسایی و توقیف کردند.
وی افزود: در این طرح، ۵۶۳ دستگاه موتورسیکلت و ۲۸۴ دستگاه خودرو پس از توقیف به پارکینگ منتقل شدند.
به گفته فرمانده انتظامی غرب استان تهران : در جریان اجرای این عملیات، ۱۴ دستگاه خودرو و ۱۳ دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز کشف شد.
وی افزود:برخورد با وسایل نقلیه فاقد پلاک و پلاکهای مخدوش و ناخوانا همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد.