به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بنا بر اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته، از امروز چهارشنبه ۱۷ تیر تا شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ در جاده‌های مازندران و کشور اعمال می‌شود.

محدودیت‌های ترافیکی اعلامی پلیس راه فراجا:

۱. موتورسیکلت:

- تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ تا ساعت ۶ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع می‌باشد.

* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲. محور چالوس:

(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۲) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:

- روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه مورخ‌های ۱۴۰۵/۰۴/۱۷، ۱۸ و ۲۰ در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.

(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:

- روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) از ساعت ۱۴:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.

۲) از ساعت ۱۵:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.

۳) از ساعت ۱۶:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

۳. محور هراز:

(۱-۳) تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۳) تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز‌های پنجشنبه، جمعه مورخ‌های ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ و ۱۹ از محور هراز ممنوع می‌باشد.

(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در روز‌های جمعه و شنبه مورخ‌های ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ و ۲۰ به صورت (رفت و برگشت) از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان وبالعکس انجام خواهد شد.

۴. محدودیت‌های محور‌های استان خراسان رضوی:

الف- تردد کلیه وسایل نقلیه باری شامل تریلر، کامیون و کامیونت بجز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه تا ساعت ۲۰:۰۰ روز جمعه مورخ (۱۴۰۵/۰۴/۱۷ لغایت ۱۴۰۵/۰۴/۱۹) در معابر بزرگراهی و آزادراهی منتهی به مشهد مقدس شامل محور غرب (سبزوار – مشهد و بالعکس) محور جنوب (گناباد – مشهد و بالعکس) محور شمال (قوچان – مشهد و بالعکس) محور شرق (فریمان – مشهد و بالعکس) ممنوع می‌باشد.

ب- از ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ تردد کلیه وسایل نقلیه از جاده قدیم ملک آباد – مشهد از سمت ملک آباد به سمت مشهد ممنوع بوده و برای مسیر خروجی مشهد، بصورت یکطرفه از سمت مشهد به ملک آباد اعمال خواهد شد.

ج- تردد کلیه موتورسیکلت‌ها در معابر بزرگراهی و آزادراهی استان بجز موتورسیکلت‌های نظامی و امدادی ممنوع می‌باشد.

۵. محور فشم:

- از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ محدودیت ترافیکی از انتهای محور (محدوده پل حاجی آباد یا (ابتدای پیچ آریانا)) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.

۶.محدودیت‌های محور‌های استان قم:

الف- تردد وسایل نقلیه حامل مواد سوختی (بنزین) از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ تا پایان روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ از آزادراه قم – تهران ممنوع می‌باشد و مسیر جایگزین برای تردد از محور قدیم قم – تهران، آزادراه گرمسار و آزادراه سلفچگان – ساوه – تهران خواهد بود.

۷. محدودیت‌های آزادراه غدیر:

- خودرو‌هایی که از استان‌های قزوین، البرز، آزادراه ساوه – تهران و آزادراه قم – تهران قصد عزیمت به سمت شرق کشور را دارند، امکان تردد مستقیم بدون عبور از استان تهران و رسیدن به مقصد با کمترین زمان سفر در آزادراه غدیر را خواهند داشت.

- ضمنا تردد ناوگان مسافربری (اتوبوس) از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ لغایت روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ از آزادراه غدیر امکان پذیر می‌باشد.

*تبصره: اجرای محدودیت‌های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محور‌ها خواهد بود و باتوجه به شرایط ترافیکی محور‌ها هرگونه تغییر در ساعت و یا نحوه اجرا محتمل خواهد بود.