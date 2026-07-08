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دو نمایش «براساس دایی وانیا از آنتون چخوف» در مجموعه تئاتر لبخند و «این همه تلق و ملق» در مرکز تئاتر کانون به روی صحنه میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش «براساس دایی وانیا از آنتون چخوف» تازهترین تجربه کارگردانی یوسف باپیری است که به تهیهکنندگی گروه «تئاتر تازه» و بازی محمدحسن معجونی و هوتن شکیبا از ۲۵ تیر در سالن شماره یک «مجموعه تئاتر لبخند» روی صحنه میرود. این نمایش در تیر و مرداد ۱۴۰۵، هر شب در ۲ نوبت ۱۹ و ۲۱ اجرا میشود.
پوستر این نمایش را آرمان کوچکی طراحی کرده است.
پیشفروش بلیت روزهای نخست اجرای نمایش «براساس دایی وانیا از آنتون چخوف» از ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۲۰ تیر در سایت تیوال آغاز میشود.
اجرای «این همه تلق و ملق»
همچنین نمایش «این همه تلق و ملق» به نویسندگی و کارگردانی ملیحه مقیمیاسفندآبادی، با هنرنمایی توانخواهان در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری اجرا میشود.
نمایش «این همه تلق و ملق» اثری برای مخاطبان کودک است که به موضوع کودکان دارای نیازهای ویژه (توانیاب جسمی) میپردازد.
این نمایش برگرفته از کتابی به همین نام از انتشارات کانون پرورش فکری نوشته سرور کتبی است.
در خلاصه داستان نمایش «این همه تلق و ملق» آمده است: «یک مغازه آشفروشی اینجاست که هر روز مردم جمع میشوند و آش خوشمزه میخورند و همه هم میگویند: بَه بَه! اما یک درخت غرغرو اینجاست که به همه چیز میگوید اَه اَه … حالا با او چه کار کنیم؟!»
نمایش «اینهمه تلق و ملق» از ۲۱ تا ۲۶ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در پارک لاله، روی صحنه میرود و علاقهمندان برای ذخیره بلیت میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.