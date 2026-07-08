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اداره کل هواشناسی استان نسبت به تقویت الگوهای گرم تابستانی و شکلگیری امواج گرمایی هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان باصدور هشدار سطح زرداعلام کرد: ازجمعه تا پنجشنبه هفته آینده ۲۵ تیر ماه، به دلیل تقویت الگوهای گرم تابستانی و ماندگاری امواج گرمایی، دما در سراسر مناطق استان افزایش نسبی بین ۲ تا چهار درجه سلسیوس خواهد داشت.
بنا براعلام هواشناسی، گرما به ویژه درنیمه شمالی و مرکزی استان ازجمله شهرستانهای آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار، زواره، کاشان، کوهپایه، مهاباد، نجف آباد، ورزنه، اصفهان و فلاورجان محسوس خواهد بود.
هواشناسی استان، نسبت به افزایش مصرف حامل انرژی (آب و برق)، احتمال آسیب به صنعت کشاورزی، گرما زدگی و افزایش شدت تابش فرابنفش خورشید در ساعات میانی روز هشدار داده و توصیه کرد: هموطنان از فعالیتهای فیزیکی در فضای باز و کشاورزی در ساعات میانی روز پرهیز کنند.
هواشناسی همچنین، بر لزوم مدیریت تولید و مصرف حاملهای انرژی و کنترل دمای مراغداریها و گلخانهها تاکید کرده است.
هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین مسئولان نیز از این هشدارها مطلع شوند، تا در صوت نیاز تمهیداتی بیندیشند.