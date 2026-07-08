پخش زنده
امروز: -
سازمان بسیج سازندگی اصفهان با استقرار ۲۴ موکب در مشهد، به استقبال خدمترسانی به زائران مراسم تشییع «قائد امت» آمده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول مرکز حرکتهای جهادی بسیج سازندگی استان اصفهان با اشاره به اینکه همزمان با مراسمهای تشییع، بسیج سازندگی سپاه اصفهان ۸۲ موکب در تهران، قم و مسیر شهرهای مختلف برپا کرده است، گفت: ۲۴ موکب نیز در مشهد مقدس با هدف ارائه خدمات در زمینه پذیرایی، اسکان و امور فرهنگی در مدارس، حسینیهها، مساجد و زائرسراها فعال شدهاست.
محمد محمدی افزود: بیش از ۳۰۰۰ نفر خدمتگزار در این موکبها مشغول هستند و روزانه بیش از ۳۰ هزار پرس غذا نیز طبخ و میان زائران توزیع میشود.
وی با اشاره به اینکه برگزاری مراسمها، قرائت زیارت عاشورا، نماز جماعت و توزیع بستههای فرهنگی از جمله فعالیتها در این موکبها است، افزود: این موکبها تا پایان مراسم تشییع و بازگشت زائران دایر است.