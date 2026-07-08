به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست آبرسانی به روستا‌های همدان و فامنین با اشاره به پیگیری برای افزایش این تسهیلات و دوره بازپرداخت آن، گفت: در نشست با قرارگاه سازندگی سپاه مقرر شد، ساخت مجتمع‌های آبرسانی عربلو، پیشخور و سدکلان ملایر در اولویت باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از تامین ۳۲ لیتر آب در ثانیه برای مجتمع عربلو با ۲۱ روستا و ۷ هزار و ۸۳۵ نفر جمعیت خبر داد و گفت: ساخت مجتمع پیشخور فامنین هم به زودی پس از هماهنگی با قرارگاه سازندگی سپاه آغاز می‌شود.

فرهاد بختیاری فر، اولویت اول این روستا‌ها را، ساخت مخازن ۳ لایه استاندارد به جای مخازن بتنی دانست و افزود: هزینه ساخت مخازن ۳ لایه استاندارد از مخازن بتنی کمتر و ساختش سریعتر است.



امیررضا یوسفیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان هم با اشاره به پیش بینی ۸ میلیارد تومان اعتبار برای تامین آب آشامیدنی روستای حیران، گفت: فاضلاب چند روستا به شبکه فاضلاب شهر همدان متصل می‌شود.

دهیاران و اعضای شورا‌های اسلامی روستا‌ها هم، نبود کنتور آب، آبرسانی با تانکر، نبود فاضلاب و مشکلات زیست محیطی و مخزن را از جمله مشکلات این روستا‌ها اعلام کردند.