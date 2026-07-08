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نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی از پرداخت ۴۸۰ میلیار تومان تسهیلات از صندوق ملی ریاست جمهوری برای هوشمندسازی شبکه آب همدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست آبرسانی به روستاهای همدان و فامنین با اشاره به پیگیری برای افزایش این تسهیلات و دوره بازپرداخت آن، گفت: در نشست با قرارگاه سازندگی سپاه مقرر شد، ساخت مجتمعهای آبرسانی عربلو، پیشخور و سدکلان ملایر در اولویت باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از تامین ۳۲ لیتر آب در ثانیه برای مجتمع عربلو با ۲۱ روستا و ۷ هزار و ۸۳۵ نفر جمعیت خبر داد و گفت: ساخت مجتمع پیشخور فامنین هم به زودی پس از هماهنگی با قرارگاه سازندگی سپاه آغاز میشود.
فرهاد بختیاری فر، اولویت اول این روستاها را، ساخت مخازن ۳ لایه استاندارد به جای مخازن بتنی دانست و افزود: هزینه ساخت مخازن ۳ لایه استاندارد از مخازن بتنی کمتر و ساختش سریعتر است.
امیررضا یوسفیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان هم با اشاره به پیش بینی ۸ میلیارد تومان اعتبار برای تامین آب آشامیدنی روستای حیران، گفت: فاضلاب چند روستا به شبکه فاضلاب شهر همدان متصل میشود.
دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها هم، نبود کنتور آب، آبرسانی با تانکر، نبود فاضلاب و مشکلات زیست محیطی و مخزن را از جمله مشکلات این روستاها اعلام کردند.