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وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیهای حملات تجاوزکارانه، همچنین نقض فاحش بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مبنی بر توقف عملیات نظامی را به شدت محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه مورخ ۱۷ تیر ۱۴۰۵ با نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، مرتکب تجاوز نظامی علیه چند مرکز پایش و نظارت در سواحل جنوبی ایران شد. این حملات تجاوزکارانه همچنین نقض فاحش بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مبنی بر توقف عملیات نظامی است.
تکرار حملات غیرقانونی علیه ایران، در کنار تصمیم دیشب خزانهداری آمریکا برای لغو مجوز فروش نفت ایران، که دولت آمریکا طبق بند ۱۰ یادداشت تفاهم به آن متعهد شده است، نقض ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز، و نیز ادامه تجاوزهای نظامی و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان، بخشهای مهم و اساسی تفاهم خاتمه جنگ را فاقد اثر ساخته است. مسئولیت پیامدهای خطرناک این تشدید تنش بر عهده رژیم عهدشکن آمریکا است.
وزارت امور خارجه همچنین مؤکداً تعهد حقوقی بینالمللی همه دولتها، بهویژه کشورهای همسایه واقع در کرانه جنوبی خلیج فارس، را برای ممانعت از استفاده طرفهای متجاوز از قلمرو و امکانات آنها جهت انجام اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان میکند و تأکید مینماید که هرگونه همکاری در ارتکاب جنایت تجاوز علیه ایران به منزله همدستی و مشارکت در جنایت است.
وزارت امور خارجه، حملات تجاوزکارانه و پیمانشکنیهای مکرر آمریکا را شدیدا محکوم میکند و با یادآوری مسئولیتهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیر کل این سازمان در قبال صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی، تأکید مینماید که نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران همچنان که بارها نشان دادهاند در دفاع از تمامیت سرزمینی، حاکمیت ملی و امنیت ملی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا، وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، درنگ نکرده و منشأ و مبدأ تجاوز را نیز مورد هدف قرار خواهند داد.