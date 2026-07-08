به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حسین عاشوری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان فومن با دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری مقادیر زیادی سوخت قاچاق در یک مخزن زیرزمینی در این شهرستان، با هماهنگی قضایی، به محل مورد نظر اعزام شدند و ۷ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت سفید قاچاق به ارزش ۷۵۰ میلیون تومان را در این مخزن کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فومن افزود: متهم ۴۰ ساله این پرونده به جرم نگهداری سوخت قاچاق دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به مراجع قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ عاشوری با بیان اینکه سوخت قاچاق کشف شده با هماهنگی‌های کارکنان شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی شهرستان، به چرخه توزیع بازگردانده شد، از شهروندان خواست هر گونه اطلاعات در خصوص قاچاق کالا و سوخت را به سامانه ۱۱۰ پلیس گزارش دهند.