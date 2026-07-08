به گزارش



سیدعیسی سهرابی، اظهار داشت: «ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس استان، کاملاً بر اساس محدوده جغرافیایی و ضوابط تعیین شده صورت می‌پذیرد و هیچ‌گونه ثبت‌نام خارج از این چارچوب مجاز نخواهد بود.» به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در حاشیه بازدید از مدارس ناحیه یک خرم‌آباد، ضمن اشاره به اهمیت «پروژه مهر» و لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای سال تحصیلی پیش رو، بر اجرای صحیح و بدون تبعیض فرآیند ثبت‌نام تأکید کرد.سیدعیسی سهرابی، اظهار داشت: «ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس استان، کاملاً بر اساس محدوده جغرافیایی و ضوابط تعیین شده صورت می‌پذیرد و هیچ‌گونه ثبت‌نام خارج از این چارچوب مجاز نخواهد بود.»

وی گفت: این تصمیم، گامی مهم در جهت تحقق عدالت آموزشی و رفع محرومیت‌ها در مناطق مختلف استان محسوب می‌شود. با تمرکز بر محدوده جغرافیایی، تلاش می‌شود تا از تراکم بیش از حد دانش‌آموز در مدارس مناطق خاص و در مقابل، خالی ماندن ظرفیت مدارس در مناطق دیگر جلوگیری شود، این رویکرد همچنین به خانواده‌ها اطمینان می‌دهد که فرزندانشان بر اساس نزدیکی به محل سکونت و بر مبنای ضوابطی شفاف و قابل دسترس، در مدارس ثبت‌نام خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان همچنین به لزوم فعال‌سازی هیئت امنا در همه مدارس اشاره کرد و این اقدام را در کنار ثبت‌نام بر اساس محدوده جغرافیایی، دو رکن اساسی در مدیریت نوین مدارس استان دانست.



وی تأکید کرد که مدارس هیئت امنایی به سبک سابق وجود نخواهند داشت و همه مدارس ملزم به داشتن هیئت امنا و انجمن اولیا و مربیان فعال هستند.