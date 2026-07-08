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رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان گفت: بررسیهای میدانی کارشناسان نشان داد شایعه مشاهده کفتار در نسیمشهر صحت ندارد و حیوان مشاهدهشده یک قلاده سگ بیمار بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی جودکی، با رد شایعه مشاهده کفتار در نسیمشهر، اظهار کرد: در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی و برخی رسانهها، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان به محل اعزام شدند و پس از بررسیهای میدانی مشخص شد حیوان مشاهدهشده یک قلاده سگ بیمار است.
وی که رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان است، افزود: این سگ به دلیل ابتلا به بیماریهای پوستی و نداشتن دم، ظاهری شبیه به کفتار پیدا کرده بود و هیچ موردی از حضور کفتار در شهرستان بهارستان مشاهده یا تأیید نشده است.
جودکی با اشاره به انجام هماهنگیهای لازم برای ساماندهی این حیوان، تصریح کرد: در این زمینه مکاتبات لازم با اداره دامپزشکی و شهرداری نسیمشهر انجام شده تا اقدامات لازم صورت گیرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان درباره مشاهده برخی گونههای جانوری در حاشیه مناطق مسکونی نیز گفت: حضور گونههایی مانند روباه یا مار در اطراف شهرها طبیعی است، زیرا این گونهها در زیستگاههای شهرستان بهارستان بومی هستند و معمولاً به دلیل دسترسی به منابع غذایی ناشی از انباشت پسماند یا افزایش دمای هوا به حاشیه مناطق مسکونی نزدیک میشوند.
وی از شهروندان خواست با رعایت زمانبندی جمعآوری پسماند، از رهاسازی زباله و غذا دادن به سگهای بلاصاحب و گربهها در معابر و فضاهای عمومی خودداری کنند تا از تجمع این حیوانات و تغییر رفتار طبیعی آنها جلوگیری شود.