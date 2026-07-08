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مرحله استانی پنجمین المپیاد شایستگیمحور هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش آذربایجانغربی بهطور همزمان در پنج منطقه و با حضور ۲۵۶ هنرجو برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرحله استانی پنجمین المپیاد شایستگیمحور هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش آذربایجانغربی بهطور همزمان در پنج منطقه و با حضور ۲۵۶ هنرجو در حال برگزاری است.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان، ضمن اعلام این خبر، جزئیات این رقابت علمی–عملی را تشریح کرد و گفت: «در این مرحله، ۱۰۷ هنرجوی دختر و ۱۴۹ هنرجوی پسر از سراسر استان، در قالب ۱۲ گروه رشته و با نظارت ۷۳ آزمونگر، به رقابت میپردازند. برگزاری این آزمونها در پنج حوزهٔ امتحانی برنامهریزی شده و داوطلبان، تواناییهای عملی و مهارتی خود را در پودمانهای تخصصی محک میزنند.»
نوشاد ابراهیمی با تأکید بر هدف اصلی این المپیاد، افزود: «هنرستانهای ما بستر تربیت نیروی ماهر و مهارتمحور هستند. این رقابت، فرصتی ارزشمند برای هنرجویان فراهم میآورد تا آمادگی خود را برای ورود به بازار کار بسنجند و پس از انتخاب نفرات برتر، راهی مرحله کشوری شوند. در آن مرحله نیز برگزیدگان، بهعنوان استعدادهای درخشان شایستگیمحور شناخته شده و از مزایای ویژه بهرهمند خواهند شد.»
وی در پایان، برگزاری این المپیاد را گامی مؤثر در جهت تحقق اشتغالپذیری جوانان و تأمین نیروی کار ماهر برای بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی کشور دانست و تصریح کرد: «امیدواریم این رویداد، انگیزهای مضاعف برای ارتقای سطح مهارتهای عملی هنرجویان و نیل به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد.»