به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد رگبار‌های باران و رعدوبرق در برخی نقاط عمدتاً شمالی استان بودیم، بطوریکه ایستگاه چالدران با ۴.۴ میلی متر بیشترین مقدار بارش را به خود اختصاص داد.

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو، طی امروز و در برخی ساعات شاهد رگبار‌های متناوب باران و رعدوبرق در مناطق شمالی و تا حدودی مرکزی استان (با احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد) خواهیم بود که طبق هشدار زرد صادر شده و با توجه به ماهیت رگباری این بارش ها، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه و مسیل‌ها در برخی نقاط نیمه شمالی استان وجود خواهد داشت. فردا با تضعیف امواج از شدت بارندگی‌ها کاسته شده و در برخی نقاط شمالی استان احتمال بارش‌های پراکنده وجود خواهد داشت. همچنین از پس فردا تا اواسط هفته آینده جوی آرام و پایدار در سطح استان پیش بینی می‌شود.

از نظر دمایی نیز از فردا بتدریج با روند افزایشی دما در سطح استان مواجه خواهیم بود و گرمای هوا تا اواخر هفته آینده تداوم خواهد یافت، ضمن اینکه در طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه‌های بوکان با ۳۵.۴+ و تخت سلیمان تکاب با ۱۲.۴+ درجه سلسیوس به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند و دمای ایستگاه فرودگاه ارومیه نیز بین ۱۷.۲+ تا ۳۱.۴+ درجه سلسیوس گزارش شد.