به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس جزئیات اعلام شده، در بخش خدمات کارت‌به‌کارت شتابی امکان جابه‌جایی وجوه تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در قالب ۱۰ تراکنش فراهم شده و در همین راستا، سقف کارت‌به‌کارت داخلی برای مشتریان بانک صادرات به ۵ میلیارد ریال در قالب ۵ تراکنش افزایش یافته است.

همچنین در حوزه پایانه‌های فروشگاهی نیز سقف خرید به ۴ میلیارد ریال رسیده و فرآیند تسویه پذیرندگان شاپرک تسهیل شده و سقف تراکنش‌های کارت‌به‌کارت از طریق همراه بانک های معتبر تا ۱۵۰ میلیون ریال ارتقا یافته است.

بانک صادرات تأکید دارد که این فرآیند پایش و بهینه‌سازی زیرساخت‌ها با هدف افزایش امنیت عملیاتی و استمرار در ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان، همچنان به صورت مستمر دنبال خواهد شد.