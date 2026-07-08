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بانک صادرات ایران از تثبیت وضعیت سامانههای بانکی و افزایش سقف ارائه برخی خدمات پرکاربرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس جزئیات اعلام شده، در بخش خدمات کارتبهکارت شتابی امکان جابهجایی وجوه تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در قالب ۱۰ تراکنش فراهم شده و در همین راستا، سقف کارتبهکارت داخلی برای مشتریان بانک صادرات به ۵ میلیارد ریال در قالب ۵ تراکنش افزایش یافته است.
همچنین در حوزه پایانههای فروشگاهی نیز سقف خرید به ۴ میلیارد ریال رسیده و فرآیند تسویه پذیرندگان شاپرک تسهیل شده و سقف تراکنشهای کارتبهکارت از طریق همراه بانک های معتبر تا ۱۵۰ میلیون ریال ارتقا یافته است.
بانک صادرات تأکید دارد که این فرآیند پایش و بهینهسازی زیرساختها با هدف افزایش امنیت عملیاتی و استمرار در ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان، همچنان به صورت مستمر دنبال خواهد شد.