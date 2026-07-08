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فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری ۱۰ نفر که اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت شهروندان در فضای مجازی میکردند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سردار حسین نجفی گفت:در پی رصد مستمر فضای مجازی و وصول شکایات متعدد از سوی شهروندان، مشخص شد که افرادی با هدف جریحهدار کردن عفت عمومی و ایجاد ناامنی روانی، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و شخصی برخی از شهروندان در یکی از شهرستانهای استان در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی کردهاند
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، این پرونده بهصورت ویژه در دستور کار پلیس فتا فرماندهی انتظامی قرار گرفت که با همکاری دستگاههای امنیتی، مرجع قضایی ۱۰ نفر از متهمان دستگیر و ۲۰ دستگاه تجهیزات فنی مرتبط با آنها توقیف شد و مجرمین راهی زندان شدند
سردار نجفی گفت: این افراد علاوه بر انتشار تصاویر خصوصی، با نسبت دادن افترا و تهمت، تهدید شهروندان و درخواست وجه نقد در قبال حذف تصاویر، سعی در اخاذی و ضربه زدن به حیثیت خانوادگی افراد داشتند
فرمانده انتظامی استان ضمن تذکر به شهرونادن در خصوص عضو شدن در کانالها و شبکههای مجازی و بارگذاری تصاویر شخصی در این فضا گفت: تلفن ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتای استان آماده ارائه گزارشهای مردمی است.