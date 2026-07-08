تلاش‌های شبانه‌روزی دامپزشکان و کارشناسان محیط زیست مازندران برای نجات یک خرس قهوه‌ای نر بالغ که به علت اصابت ۲۰ ساچمه و فلج شدن کامل اندام‌ها به مرکز بازتوانی سمسکنده ساری منتقل شده بود، بی‌نتیجه ماند و این حیوان تلف شد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، گفت: این خرس که حدود ۱۸ تا ۲۰ سال سن داشت، بر اثر اصابت ساچمه به ستون فقرات و نخاع دچار فلج کامل اندام‌های عقبی شده بود.

علیرضا ابراهیمی،افزود: با وجود مراقبت‌های ویژه و تلاش تیم درمانی، شدت جراحات تیراندازی غیرمجاز و عفونت گسترده، منجر به نکروز بافتی و اختلال شدید در خون‌رسانی اندام‌های خلفی شد که در نهایت، علی‌رغم انجام تمام اقدامات حمایتی و درمانی، این گونه ارزشمند تلف شد.

وی با اشاره به نتایج تصویربرداری و آزمایش‌های تخصصی، تأیید کرد که حدود ۲۰ ساچمه در بخش‌های مختلف بدن حیوان وجود داشته و اصابت دو ساچمه به مهره‌های کمری، آسیب جبران‌ناپذیری به نخاع وارد کرده بود، به گونه‌ای که از همان ابتدا احتمال بازگشت توان حرکتی بسیار ناچیز ارزیابی می‌شد.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، افزود: در مدت بستری، تیم درمان اقدامات لازم از جمله کنترل درد، درمان زخم‌ها، پیشگیری از عفونت، تغذیه و مراقبت‌های حمایتی را به طور کامل انجام داد، اما شدت جراحات فرصت ادامه حیات را از این گونه گرفت.

علیرضا ابراهیمی،گفت : مرگ این خرس نتیجه یک اقدام غیرقانونی علیه حیات‌وحش است و شناسایی و برخورد قانونی با عامل یا عاملان این تیراندازی، با جدیت در دستور کار قرار دارد.

اوایل تیرماه امسال محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل گزارشی مبنی بر مشاهده یک قلاده خرس قهوه‌ای در حریم باغها ی روستای هاره ارائه دادند. این خرس به علت شدت جراحات قادر به حرکت نبود .این خرس برای مداوا به مرکز درمان، تیمار و بازتوانی حیات‌وحش سمسکنده ساری منتقل شده بود.

خرس قهوه‌ای از گونه‌های نادر و در معرض تهدید جنگل‌های هیرکانی محسوب می‌شود و چنین حوادثی زنگ خطری جدی برای بقای این گونه‌ها به شمار می‌رود.