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گردهمایی بانوان کارآفرین خوزستان با محور بررسی چالشها و ارائه راهکارهای توسعه کسب و کار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در گردهمایی بانوان کارآفرین خوزستان که با محور بررسی چالشها و ارائه راهکارهای توسعه کسب و کار در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، موضوعاتی ازجمله؛ تسهیل فرآیندهای کسب و کار، دسترسی به منابع مالی و حمایت از تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در حاشیه این گردهمایی گفت: در این نشست سایر چالشها ازجمله؛ چالشهای حقوقی، حوزه کار و سایر چالشهای مرتبط با سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی، بررسی شد.