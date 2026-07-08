گردهمایی بانوان کارآفرین خوزستان با محور بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار‌های توسعه کسب و کار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در گردهمایی بانوان کارآفرین خوزستان که با محور بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار‌های توسعه کسب و کار در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، موضوعاتی ازجمله؛ تسهیل فرآیند‌های کسب و کار، دسترسی به منابع مالی و حمایت از تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در حاشیه این گردهمایی گفت: در این نشست سایر چالش‌ها ازجمله؛ چالش‌های حقوقی، حوزه کار و سایر چالش‌های مرتبط با سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی، بررسی شد.